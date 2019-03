Auswärtiges Amt in Berlin

Quelle: dpa

Die Bundesregierung hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, sie habe den Journalisten Billy Six im Gefängnis in Venezuela nicht genug unterstützt. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, nannte die Vorwürfe "hanebüchen".



Six hatte vier Monate im Gefängnis verbracht und wirft dem Auswärtigen Amt vor, nicht protestiert zu haben. Die AfD-Fraktion machte dies zum Thema im Bundestag. Der Journalist hatte unter anderem für die rechtskonservative Zeitung "Junge Freiheit" geschrieben.