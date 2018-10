ZDF-Korrespondent Jörg Brase Quelle: ZDF/Rico Rossival

"Die Türkei und Saudi-Arabien pflegen zwar durchaus enge wirtschaftliche Kontakte, sind jedoch erbitterte politische Konkurrenten in der Region", erklärt Jörg Brase, ZDF-Korrespondent in Istanbul. Kaum eine Gelegenheit werde ausgelassen, um den jeweils anderen zu brüskieren. "So bietet die Türkei muslimischen Dissidenten Unterschlupf und unterstützt die Muslimbruderschaft, die von Saudi-Arabien als Terrororganisation betrachtet wird."



Wegen der Unterstützung Katars für die Muslimbrüder, so Brase weiter, habe Riad die diplomatischen Beziehungen zum Emirat abgebrochen, zu dem die Türkei weiter enge Kontakte pflegt. "Katar wiederum versprach der Regierung Erdogan Finanzhilfen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Währungskrise. Darüber hinaus arbeitet die türkische Regierung im Syrien-Konflikt eng mit dem Iran zusammen, dem Erzfeind Saudi-Arabiens." Was sich zurzeit rund um den Fall Chaschukdschi abspielt, sei eine Fortsetzung des Konfliktes zwischen Ankara und Riad auf diplomatischer Ebene. "Die Türkei wird alles tun, um die weltweite Empörung über den Fall für die Stärkung der eigenen Position zu nutzen", so die Einschätzung unseres Korrespondenten.