Die saudi-arabische Flagge auf dem Konsulat in Istanbul. Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Zum ersten Mal seit dem Verschwinden des regierungskritischen saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi in Istanbul haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der saudische König Salman über den Fall gesprochen.



Erdogan habe betont, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Untersuchung des Falls gebildet werden müsse. Das meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Chaschukdschi hatte am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten und ist seitdem verschwunden.