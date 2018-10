Der saudische Journalist Dschamal Chaschukdschi. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Türkei und Saudi-Arabien wollen im Fall des in Istanbul verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi gemeinsam ermitteln. Man werde den Fall "in all seinen Facetten" in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe beleuchten und aufklären, sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin.



Chaschukdschi hatte vor mehr als einer Woche das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Seitdem wird er vermisst.