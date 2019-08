Kommen die Richter nach – wir unterstellen das – sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass sie von der Täterschaft und der Schuld eines Angeklagten überzeugt sind, dann gibt es auch eine Verurteilung. Viele werden das als Ergebnis jetzt zusätzlich begrüßen. Unberechenbar, welche Reaktionen ein Freispruch vielleicht ausgelöst hätte. Aber darum geht es nicht. Auch ein Freispruch hätte übrigens aus genau diesen Gründen akzeptiert werden müssen. Denn in unserem demokratischen Rechtssystem gibt es einen unverrückbaren Grundsatz: "Im Zweifel für den Angeklagten". Dass die Chemnitzer Oberbürgermeisterin schon im Vorfeld eine Verurteilung begrüßt hatte, mag ihrer Sorge um die öffentliche Sicherheit in Chemnitz entsprungen sein oder ihrem Mitgefühl für die Angehörigen des Opfers. Es war aber eine Einmischung in die Gewaltenteilung und alles andere als ein Ruhmesblatt.