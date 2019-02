Demo für Freilassung des Journalisten Demirci. Archivbild

Quelle: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Geisler-Fotopress/dpa

Während der Verhandlung gegen den Kölner Adil Demirci in der Türkei wegen Terrorvorwürfen hat der Staatsanwalt die Freilassung aus der U-Haft vorgeschlagen. Das solle unter der Auflage geschehen, dass Demirci sich regelmäßig bei der türkischen Polizei melde.



Demirci sitzt seit April in U-Haft in Istanbul. Er war bei einem Familienbesuch festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vor.