AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Gewaltverbrechen an der 14 Jahre alten Susanna in Wiesbaden mitverantwortlich gemacht. Sie forderte daher den Rücktritt der gesamten Bundesregierung.



Susannas Tod sei "kein blinder Schicksalsschlag", sagte Weidel in einem über Twitter verbreiteten Video. "Übernehmen Sie endlich die Verantwortung, Frau Merkel, treten Sie endlich zurück, und Ihr gesamtes Kabinett, und machen Sie den Weg frei", so Weidel weiter.