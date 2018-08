US-Vizepräsident Mike Pence warnte die Türkei. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die USA wollen an ihrem harten Kurs gegen die Türkei trotz der Gegenmaßnahmen Ankaras festhalten. Die Türkei sei gut beraten, die Entschlossenheit von US-Präsident Donald Trump nicht auszutesten. Das erklärte Vizepräsident Mike Pence.



Man werde nicht lockerlassen, bis der in der Türkei in Hausarrest sitzende US-Pastor Andrew Brunson wieder in den USA sei, twitterte Pence. An Brunson hatte sich der Streit zwischen den Ländern entzündet und für gegenseitige Sanktionen sowie Strafzölle gesorgt.