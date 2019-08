Verstorbener US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Archivbild

Quelle: New York State Sex Offender Registry/AP/dpa

Mitglieder der französischen Regierung haben im Fall von Jeffrey Epstein eine französische Untersuchung gefordert. "Die US-Untersuchung hat Verbindungen zu Frankreich ans Licht gebracht.



Für die Opfer erscheint es uns daher von grundlegender Bedeutung, in Frankreich eine Untersuchung einzuleiten", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Marlene Schiappa und Adrien Taquet. Epstein wurde von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben.