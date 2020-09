Ein Bruder des Opfers umarmt die angeklagte Polizistin.

Der Fall hatte in den USA für großes Aufsehen gesorgt: Eine weiße Polizistin dringt in die Wohnung eines schwarzen Nachbarn ein und erschießt den unbewaffneten 26-Jährigen. Jetzt ist sie im US-Bundesstaat Texas zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, wie örtliche Medien berichteten.



In einer ungewöhnlichen Geste der Versöhnung umarmte der jüngere Bruder des Opfers die Angeklagte am Schluss des Prozesses und sagte, er könne ihr vergeben, berichtete die "Dallas Morning News".