Der Prozess gegen den Serienmörder Högel ist mit dem erwarteten Urteil "lebenslange Freiheitsstrafe" zu Ende gegangen. Es bleiben viele offene Fragen und auch die Furcht, dass die Liste länger ist. In 85 Fällen sah die Kammer des Oldenburger Landgerichts die Morde als erwiesen an. In 15 Fällen kam das Gericht nicht zu einer "hinreichenden Gewissheit" und entschied auf Freispruch. Diese Fälle wurden alle nach dem Grundsatz "In dubio pro reo" (Im Zweifel für den Angeklagten) gefällt, wie Richter Sebastian Bührmann sagte.



Vor allem für die Angehörigen ist das schwierig. "Wir entlassen Sie in Ungewissheiten, die für Sie so quälend sein müssen. Wir müssen Ihre Hoffnungen in diesem Moment enttäuschen", sagte Bührmann. Frank Brinkers ist einer von den Angehörigen, die in diese Ungewissheit entlassen wurden. Er verlor seinen Vater. "Das ist sehr, sehr bitter", sagte Brinkers, der nach dem Urteil um Fassung ringen musste. "Ich bin durch die Hölle gegangen, und es ist schwer erträglich."