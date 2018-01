Das Auswärtige Amt hat nach Angaben aus Diplomatenkreisen mit den deutschen Aktivisten auf dem in Italien festgesetzten Flüchtlingsrettungsboot "Iuventa" Verbindung aufgenommen. "Wir beobachten die Lage vor Ort, stehen mit den betroffenen Deutschen in Kontakt und stehen - so gewünscht - für eine konsularische Betreuung zur Verfügung", hieß es am Donnerstag in Diplomatenkreisen.