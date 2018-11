Jamal Khashoggi war am 2. Oktober umgebracht worden.

Im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die US-Regierung Sanktionen gegen 17 ehemalige saudische Regierungsmitarbeiter verhängt. Sie seien "an der abscheulichen Tötung von Jamal Khashoggi" beteiligt gewesen, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin.



Der prominenteste Betroffene ist Saud bin Abdullah al-Kahtani. Er gilt als enger Vertrauter von Kronprinz Mohammed bin Salman. Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul umgebracht worden.