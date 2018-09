Die Abstimmung, ob der von drei Frauen der sexuellen Übergriffe beschuldigte Jurist Richter auf Lebenszeit am höchsten Gericht wird, wird nach all dem Hin und Her wohl erst gegen Ende der kommende Woche fallen. Der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses, Chuck Grassley, sagte, den genauen Zeitpunkt werde Mehrheitsführer Mitch McConnell festsetzen. Der beriet am Abend mit Mitgliedern des Justizausschusses das weitere Vorgehen. Trump hält trotz aller Kritik an seinem Kandidaten fest, mit dessen Einzug in den Supreme Court er auf viele Jahre für eine konservativere Ausrichtung des Gerichts sorgen könnte.