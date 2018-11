Die Nachrichtenagentur Reuters spricht zudem von Insiderinformationen. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten am Freitag, die CIA habe andere Teile der US-Regierung über ihre Einschätzung informiert. Die saudi-arabische Regierung dagegen hat eine Verstrickung des Kronprinzen in den Mord an Khashoggi stets bestritten. Eine Sprecherin der saudiarabischen Botschaft in Washington erklärte: "Die Behauptungen in dieser angeblichen Einschätzung sind falsch."