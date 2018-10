"Es war ein großer erster Schritt. Es war ein guter erster Schritt", hatte Trump zunächst zu den Maßnahmen gesagt. "Aber ich will zur Lösung kommen." In einer ersten Reaktion hatte der US-Präsident die Erklärung Riads noch als glaubwürdig eingestuft.



Trump warnte dennoch erneut vor dem Stopp eines milliardenschweren Rüstungsgeschäfts mit Riad. "Es ist nicht hilfreich für uns, so eine Bestellung zu streichen. Das tut uns sehr viel mehr weh als es ihnen wehtut", fügte er hinzu. Es gebe aber "andere Dinge, die getan werden könnten, dazu gehören auch Sanktionen".