Saudi-Arabien hat dagegen Vorwürfe zurückgewiesen, der Kronprinz sei an der Tötung Khashoggis im Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul beteiligt gewesen. Die Tat wurde von Agenten des Königreichs verübt, die Prinz Mohammed nahestehen. Khashoggi hatte sich in der "Washington Post" kritisch über den Kronprinzen geäußert. US-Geheimdienstvertreter kamen zu dem Schluss, dass der Kronprinz zumindest Kenntnis von dem Plan zur Tötung Khashoggis gehabt haben muss.