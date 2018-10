Mike Pompeo (links) und Außenminister Cavusoglu. Quelle: -/US Department of State/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat der Türkei Unterstützung bei der Aufklärung im Fall des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi angeboten. Das sagte Pompeo nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem türkischen Außenminister Cavusoglu in Ankara.



Pompeo war zuvor zu Gesprächen in der saudischen Hauptstadt Riad gewesen. Vor seinem Abflug in die Türkei sagte er, die saudische Führung habe eine "gründliche, vollständige und transparente" Untersuchung des Falles zugesagt.