Die Spurensicherung verlässt das saudische Konsulat in Istanbul. Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Nach der mutmaßlichen Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi lanciert die türkische Regierung weitere Indizien, die den Verdacht auf das direkte Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman lenken.



Die Regierungszeitung "Sabah" benannte den angeblichen "Kopf des Vollstreckungsteams". Der Mann sei an dem Tag, an dem Khashoggi verschwand, um 3.38 Uhr morgens in Istanbul gelandet. Um 9.55 Uhr sei er im Konsulat gewesen.