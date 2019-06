Was gerade online im Hinblick auf den Tod von Walter Lübcke passiert, kritisiert Publizist und Autor Olaf Sundermeyer: "Wir leben mittlerweile in einer entgrenzten und entfesselten Welt". Über den mutmaßlichen Täter Stephan E. und dessen zehnjährige "Ruhephase" proklamierte Sundermeyer: "Ein Rechtsextremist bleibt ein Rechtsextremist, auch wenn er seine Zeit damit verbringt den Rasen zu mähen". Der Publizist prangerte ebenso wie Janine Wissler an, es sei "ein Skandal", die Informationen über das Umfeld des mutmaßlichen Täters unter Verschluss zu halten.