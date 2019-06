Wenn der Generalbundesanwalt (GBA) die Ermittlungen in einem Kriminalfall übernimmt, bedeutet das, dass es hier nicht um ein "normales" einfaches Tötungsdelikt geht. Dafür wären allein die Staatsanwaltschaften in den Ländern zuständig. Hier wurde aber ein Politiker im Amt getötet, vielleicht aus politischen Gründen, vielleicht wegen seiner Politik, mit Flüchtlingen umzugehen. Dann ginge es um einen Angriff auf den Staat und eine Institution. Dann muss der Generalbundesanwalt die Ermittlungen gesetzlich an sich ziehen, wenn also die Tat mutmaßlich geeignet ist, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen und dem Fall eine besondere Bedeutung zukommt. Für die Bundesanwaltschaft ist Stephan E. dringend tatverdächtig, Walter Lübcke getötet zu haben.