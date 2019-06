Der AfD-Innenpolitiker Martin Hess sagte auf Anfrage: "Nachdem der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall Lübcke übernommen hat und es den Verdacht eines politischen Motivs beim Täter gibt, befürworte ich eine Sondersitzung des Innenausschusses." Es müsse alles getan werden, um dieses Tötungsdelikt lückenlos aufzuklären "und Extremismus egal welcher Form effektiv zu bekämpfen".



Am Montag hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall Lübcke übernommen. Spezialkräfte hatten am frühen Samstagmorgen einen 45-Jährigen in Kassel festgenommen. Seit Sonntag sitzt er unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige soll nach Angaben aus Sicherheitskreisen zumindest in der Vergangenheit Verbindungen in die rechtsextreme Szene gehabt haben.