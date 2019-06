Josephine B. Schmitt: Grundsätzlich kann man von politischen Gegnern halten, was man will, und ihre Haltung kritisch hinterfragen. Dennoch gilt für den Fall des Lebens oder des Todes, dass die Persönlichkeitsrechte, die durch das Grundgesetz geschützt sind, gewahrt werden müssen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Natürlich interessiert es Rechtsextreme meist sehr wenig, wem sie schaden, um für ihre Überzeugungen und Ideale zu werben. Hier tun sie es, indem sie den Tod von Walter Lübcke als gerecht feiern und diesen sogar mit Verschwörungstheorien in Verbindung bringen. So wird unter anderem kolportiert, dass die Medien wahrscheinlich von einem Mord an Walter Lübcke berichten werden, wenn es ein Deutscher gewesen ist. Sobald es sich jedoch um einen Täter ausländischer Herkunft handelt, wird man sagen, dass es Selbstmord war.