Schon vor seinem Tod war Lübcke den Rechtsextremen ein Dorn im Auge und sah sich zahlreichen verbalen Attacken ausgesetzt. Auf rechten Portalen wurde gar seine Adresse veröffentlicht. Der Auslöser: Auf Anfeindungen bei einer Bürgerversammlung hatte Lübcke gesagt, es lohne sich, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen - das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Sein Tod wurde dann von rechten Akteuren in sozialen Medien teils mit menschenverachtender Häme und Schadenfreude kommentiert. "Ah, mal 'ne gute Tat vollbracht", schreibt ein User, "Sowas brauchte keiner, kann weg, ach so ist schon", ein anderer.



Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte die Kommentare im Netz scharf. "Wie manche Akteure in den sozialen Medien sich über seinen Tod hermachen und Genugtuung zeigen, geradezu Beifall klatschen, das ist einfach nur zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig", sagte er am Mittwoch bei der Städtetags-Hauptversammlung in Dortmund.