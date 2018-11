Auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD spart im ZDF-Morgenmagazin nicht an Kritik am Bundesinnenminister. Der Fall Maaßen sei "von Herrn Seehofer leider ein Trauerspiel gewesen" und habe sein "Vertrauen in ihn an der Stelle nicht gestärkt", sagt Carsten Schneider. Das habe auch der Koalition nicht gut getan.