Maaßens mögliche neue Rolle wird zum Streitthema. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nachdem CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer neue Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Nahles über die Causa Maaßen nicht ausschloss, kündigte Merkel an, schon am Wochenende mit den Koalitionspartnern über eine Lösung zu beraten.



Man wolle "im Laufe des Wochenendes" eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" finden, sagte Merkel am Abend vor Journalisten in München.