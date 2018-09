Ein nächstes Treffen soll es am kommenden Dienstag geben. Bis dahin sei "Stillschweigen" vereinbart worden. Problem vertagt also. Als ein Grund gilt, dass am Samstag ein CSU-Parteitag in München stattfindet. Aber man könne das auch so deuten, heißt es in Koalitionskreisen, dass man gemeinsam auf einen freiwilligen Rückzug Maaßens hofft. Ausgangspunkt des Streits: Maaßen hatte in einem Interview gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video mit Angriffen auf Ausländer authentisch sei. Später relativierte er dies.