Jürgen Bollmann: Das hängt davon ab, wie lautstark die Gespräche verlaufen. Gibt es schnell eine einvernehmliche Lösung, wäre die CSU erleichtert. Bayern ist in der Endphase des Wahlkampfes. Am 14. Oktober wird über den bayerischen Landtag entschieden. Die Wahlkämpfer wollen über ihre eigenen Themen reden, über die Politik in Bayern. Das ist schwierig, wenn die Koalition in Berlin zwei Wochen lang am Rande des Zerreißens steht.