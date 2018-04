Zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort verliert sich die Spur von Maria A.N., aufgenommen wird sie erst wieder mit dem Fund der Leichenteile. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass Maria aber noch am selben Tag Opfer des Verbrechens wird.



Denn am Abend des 1. August hören Zeugen an der Elbe, genauer am Anleger Wittenbergen, verdächtige Geräusche. Möglicherweise – so vermutet die Polizei – wurden hier Leichenteile ins Wasser geworfen. Und in der Tat wurden später, ganz in der Nähe des Anlegers, auch Funde gemacht.