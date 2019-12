Das Konrad-Adenauer Haus, Bundeszentrale der CDU. Archivbild

Die Bundes-CDU hat sich im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt um ein CDU-Kreisvorstandsmitglied mit Neonazi-Vergangenheit hinter den Landesverband gestellt. "Nazis haben keinen Platz in der CDU", heißt es nach Informationen der "Rheinischen Post" in einer Nachricht der CDU-Bundeszentrale an alle Landesverbände der Partei.



"Deshalb sind alle in der CDU in der Pflicht sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist." Jedoch habe jeder Mensch das Recht auf Besserung.