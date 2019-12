Sein Kreisverband Anhalt-Bitterfeld steht zunächst weiter hinter ihm, vertraut darauf, dass er sich glaubhaft von der Neonazi-Szene distanziert habe. Genau das bezweifeln jedoch Kritiker von Anfang an, zumal er immer nur das eingeräumt habe, was ihm nachgewiesen werden konnte.



Im Streit um die Causa Möritz fordern SPD und Grüne von Anfang an von ihrem Koalitionspartner eine klare Kante gegen Rechts. Erneut gerät die sowieso schon wackelige Kenia-Koalition ins Wanken, als am vergangenen Wochenende die Grünen in den sozialen Medien provozieren mit der Frage "Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der CDU?". Erst Tage später, nach dem CDU-Krisentreffen vom Donnerstag, die eindeutige Antwort von Landeschef Stahlknecht: "Keine."