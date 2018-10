Demonstration zum Gedenken an Oury Jalloh. Archivbild Quelle: Sebastian Willnow/ZB/dpa

Die Kommission zur Aufklärung des Todes des in einer Dessauer Polizeizelle 2005 verbrannten Asylbewerbers Oury Jalloh ermittelt in zwei weiteren Todesfällen. Beide stehen in Zusammenhang mit dem Dessauer Polizeirevier.



So sei der 1997 zu Tode gekommene Hans-Jürgen R. nach einer Alkoholfahrt in das Revier gebracht und später schwer misshandelt in der Nähe aufgefunden worden. Er starb einen Tag später. Im zweiten Fall wurde der Obdachlose Mario B. 2002 in einer Polizeizelle tot aufgefunden.