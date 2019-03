Polizeibeamte fahren in einem Boot über den Wolziger See.

Quelle: Toni Feist/dpa-Zentralbild/dpa

Die Berliner Polizei hat bei ihrer Suche nach der 15-jährigen Rebecca erstmals Taucher eingesetzt. Im Wolziger See in Brandenburg suchten Kräfte einer technischen Einsatzeinheit unter Wasser nach der Vermissten. Wie schon zuvor wurde die Aktion gegen Abend beendet - ohne Fund, wie eine Polizeisprecherin sagte.



Rebecca verschwand am 18. Februar. Sie hatte sich zuletzt im Haus ihrer älteren Schwester und ihres Schwagers aufgehalten. Ermittler verdächtigen den Schwager, sie getötet zu haben.