Der Fälschungsfall hatte in der Medienbranche eine Diskussion um Glaubwürdigkeit und Transparenz im Journalismus ausgelöst. Als Konsequenz auch aus anderen Fälschungsfällen hat die Wochenzeitung "Die Zeit" Recherche-Standards und Regeln festgelegt, an die sich alle Autoren halten müssen.



Auch "Spiegel"-Chefredakteur Klusmann und Verlags-Geschäftsführer Hass versprachen ein neues journalistisches Regelwerk für ihr Haus. "Wenn all das den 'Spiegel' besser macht, stellen sich die Betrügereien von Claas Relotius rückblickend betrachtet vielleicht als heilsamer Schock heraus", schrieben sie. Der Abschlussbericht der Aufklärungskommission soll auch in der am Samstag erscheinenden Druckausgabe veröffentlicht werden.