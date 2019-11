Protest gegen die Hinrichtung von Rodney Reed.

Quelle: Nick Wagner/Austin American-Statesman/dpa

In einem aufsehenerregenden Kriminalfall in den USA hat ein Gericht im Bundesstaat Texas die geplante Hinrichtung eines verurteilten Mörders vorerst gestoppt. Das teilte die Organisation Innocence Project, die den Betroffenen Rodney Reed vertritt, mit.



Der 51-Jährige sitzt seit 1998 wegen des Mordes an einer jungen Frau 1996 in der Todeszelle. Er beteuert seine Unschuld. Auch Politiker, Prominente - darunter Reality-Star Kim Kardashian - und der EU-Botschafter in den USA hatten sich in den Fall eingeschaltet.