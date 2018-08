Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Im Gerangel um die unrechtmäßige Abschiebung und Rückholung des Islamisten Sami A. nach Tunesien sieht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bundesregierung am Zug. Sie stehe jetzt in der Pflicht, auf diplomatischem Wege die Zusicherung von Tunesien einzuholen, dass ihm keine Folter drohe, sagte Laschet in Düsseldorf.



Der zuletzt in Bochum lebende Sami A. war laut NRW-Oberverwaltungsgericht unrechtmäßig abgeschoben worden. Die deutschen Behörden müssten den Tunesier zurückholen.