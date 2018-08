Die Stadt Bochum habe bislang nicht reagiert, rügte ein Gerichtssprecher am Mittwochmorgen die zögerliche Behörde. Bochum könne aber gegen die Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, die deutsche Botschaft in Tunis habe von tunesischer Seite bisher nur die mündliche Auskunft erhalten, "dass es Sami A. den Umständen entsprechend gut geht". Er war nach seiner Abschiebung von den tunesischen Behörden in Gewahrsam genommen worden.