US-Präsident Donald Trump zeigt sich besonders hart, und das in einem Fall, der eigentlich nichts mit den USA zu tun hat und der nicht einmal richtig bewiesen ist. 60 russische Staatsbürger, die nach US-Darstellung alle für russische Geheimdienste arbeiten, müssen das Land verlassen. Das russische Konsulat in der Westküsten-Metropole Seattle wird am 2. April geschlossen. Gut möglich, dass die Entscheidung Trumps auch ein Versuch ist, sich in Sachen Russland reinzuwaschen. Der Präsident steckt bis zum Hals in einer Affäre, die ihn schlimmstenfalls das Amt kosten könnte - russische Stellen sollen den US-Wahlkampf zu seinen Gunsten manipuliert haben, unter Umständen hat er oder haben Teile seines Lagers davon gewusst.