Die Polizei hat eine neue Spur im Fall Skripal. Archivbild Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Die britische Polizei sucht wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia nach zwei Russen. Wie die Polizei mitteilte, wird per Haftbefehl nach den beiden Verdächtigen Alexander Petrow and Ruslan Boschirow gefahndet.



Die genannten Namen sind den Angaben zufolge aber vermutlich Pseudonyme. Skripal und seine Tochter Julia waren im März in der südenglischen Stadt Salisbury durch den Nervenkampfstoff Nowitschok schwer verletzt worden.