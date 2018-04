Wir haben noch nie eine solch offenkundige Verhöhnung des Völkerrechts, diplomatischer Ethik und grundlegenden Anstands gesehen. Außenminister Sergej Lawrow

Die Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte bei einer Sondersitzung am Mittwoch eine Beteiligung Russlands an den Ermittlungen im Fall Skripal abgelehnt. Der britische Außenminister Boris Johnson erklärte, Moskau wolle damit nur die Untersuchung untergraben.



Lawrow hingegen wies darauf hin, dass sich 17 der 44 Mitglieder im OPCW-Exekutivausschuss bei der Abstimmung über Russlands Beteiligung enthalten hatten. Damit zeige sich, dass es große Zweifel an den britischen Anschuldigungen gebe. Auf die Frage, ob sein Land das Ergebnis der OPCW-Ermittlungen akzeptieren würde, sagte der Minister, er könne nicht im Voraus dem Ergebnis einer geheimen Untersuchung zustimmen, in die Russland nicht eingebunden sei.