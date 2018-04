Moskau zeigte sich am Dienstag erneut erzürnt über die Sanktionen aus dem Westen. "Wir werden antworten. So eine Gemeinheit will niemand einfach hinnehmen, auch wir werden das nicht tun", sagte Außenminister Sergej Lawrow in Taschkent. Er teilte jedoch nicht mit, welche Schritte unternommen werden und zu welchem Zeitpunkt diese folgen sollen. "Russland ist bereits dabei, Maßnahmen als Antwort vorzubereiten", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Es werde eine angemessene Reaktion sein.