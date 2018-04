Was die anderen Länder angeht, wird es symmetrische Maßnahmen geben. Russlands Außenminister Sergej Lawrow

Der US-Botschafter in Moskau sei ins Außenministerium einbestellt worden, wo ihn Vizeminister Sergej Rjabkow über die russischen Maßnahmen informiere, sagte Lawrow. Die 60 benannten Diplomaten sollen bis zum 5. April das Land verlassen haben. Der russische Außenminister kündigte die Ausweitung der Vergeltungsmaßnahmen mit gleicher Münze auf weitere Länder an: "Was die anderen Länder angeht, wird es symmetrische Maßnahmen geben, was die Zahl der Menschen angeht, die ihre diplomatischen Posten in Russland verlassen müssen."