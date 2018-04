Es bleibt also bei verhärteten Fronten in vergiftetem Klima. Die Aufklärung des Falles weiter offen. Was aber mindestens so bedenklich ist, ist tatsächlich der Umgang miteinander. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet fasste das in diese Formel. Wenn es denn die von Großbritannien behaupteten zusätzlichen Beweise tatsächlich gebe, so müssten diese endlich auch vorgelegt werden. Auf Twitter schrieb er: