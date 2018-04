Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte daraufhin in New York eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates für diesen Donnerstag einberufen. Das Gremium solle sich mit den britischen Vorwürfen befassen, dass die Regierung in Moskau hinter dem Anschlag stecke, sagte er. Russland hat jede Verantwortung für den Anschlag im südenglischen Salisbury von sich gewiesen. Großbritannien, die USA, die EU und einige andere westliche Stataen sehen es dagegen als "sehr wahrscheinlich" an, dass Russland hinter dem Anschlag auf Skripal steckt. Dies führte zur Ausweisungen von mehreren Dutzend russischer Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter. Russland reagierte seinerseits mit Ausweisungen.