Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben. Tarik Ahmad, irakischer Polizeichef

Der Tatverdächtige hatte sich in den Nordirak abgesetzt und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Zwischen Deutschland und dem Irak besteht allerdings kein Auslieferungsabkommen. Ali B. wird von den deutschen Ermittlern verdächtigt, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Es war am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. B. war Anfang Juni mit seiner Familie von Düsseldorf aus über die Türkei in den Nordirak geflohen.



Vor dem Hintergrund des Falls gab es Mahnwachen und Trauerkundgebungen in Mainz. Bereits am Freitagabend versammelten sich Menschen in der Nähe des Fundorts der Leiche zu einem Trauermarsch.