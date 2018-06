Bereits am Freitagabend versammelten sich Menschen in der Nähe des Fundorts der Leiche zu einem Trauermarsch in Gedenken an Susanna. Zur Teilnehmerzahl machte die Polizei keine Angaben. Der Körper des Mädchens aus Mainz war am Mittwoch bei Wiesbaden gefunden worden. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Irak wurde nach seiner Flucht in seiner Heimat festgenommen. Medienberichten zufolge soll Ali B. bereits an diesem Samstag nach Deutschland zurückgebracht werden und am Abend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Die Bundespolizei bestätigte das zunächst nicht. "Wir wissen noch nichts davon, dass wir ihn heute Abend in Frankfurt entgegennehmen sollen", sagte ein Sprecher. Von Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.