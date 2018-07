Israel hatte den Warenübergang am 9. Juli geschlossen. Archiv Quelle: Wissam Nassar/dpa

Israel will den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder öffnen, sollte eine fragile Waffenruhe Bestand haben. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman teilte mit, man werde den Übergang Kerem Schalom wieder für den Warenhandel öffnen, sollte weiter Ruhe herrschen. Auch die Fischereizone solle wieder von sechs auf neun Seemeilen (knapp 17 Kilometer) ausgeweitet werden.



Am Freitag war es erneut zu einer gefährlichen Eskalation der Gewalt im Gazastreifen gekommen.