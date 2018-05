Viele Internet-Nutzer geben bewusst falsche Personendaten an. Quelle: Lukas Schulze/dpa

Beim Online-Kauf geben gut 41 Prozent der Verbraucher einer globalen Umfrage zufolge falsche personenbezogene Daten an. Die häufigsten falschen Angaben betreffen Telefonnummer, Geburtsdatum und Mail-Adresse, teilte das IT-Unternehmen RSA Security mit.



Die wichtigsten Gründe dafür: Vermeidung unerwünschter Anrufe (59 Prozent) und Werbung (57 Prozent). In der Umfrage gaben zudem 78 Prozent an, bewusst die Menge an personenbezogenen Informationen zu beschränken, die sie online weitergeben.