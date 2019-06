Touristen am Strand von El Arenal auf Mallorca. Archivbild

Quelle: Clara Margais/dpa

Britische Medienberichte über eine angeblich gestiegene Terrorgefahr in Spanien haben auf Mallorca Empörung und Proteste ausgelöst. Die Regierung der Balearen habe die falschen Informationen im Vereinigten Königreich dementiert, berichtete die Zeitung "Ultima Hora".



Die Medien hätten die Verstärkung der Polizeipräsenz in verschiedenen Urlaubsregionen, die in Spanien seit Jahren in den Sommermonaten routinemäßig durchgeführt werde, mit einer erhöhten Terrorgefahr verwechselt, hieß es.