Ein Fremder gibt im Internet lebensgefährliche Stromschläge in Auftrag, verspricht Geld - und die angeblichen Probandinnen machen mit. Am Landgericht München II startet an diesem Dienstag ein Aufsehen erregender Prozess: Ein 30 Jahre alter Mann ist wegen versuchten Mordes an 88 Frauen und Mädchen angeklagt.